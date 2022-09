Roma, scoperto deposito di merce rubata: i Carabinieri riconsegnano gli articoli al proprietario

Nell’ambito di controlli svolti in un insediamento abusivo in via Montottone, località Corcolle, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, insieme ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma hanno rinvenuto materiale che hanno ritenuto provento di furto.

Trovato materiale di materiale provento di furto

Sono stati denunciati anche romeno e un italiano, trovati in possesso di materiale di dubbia provenienza e altro provento di furto che era stato denunciato presso la stazione dei Carabinieri di Castel Madama nel mese di agosto.

Refurtiva restituita

La refurtiva – tra cui parti di impianti di climatizzazione, materiale edile e biciclette – è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato, per complessivi 3.200 euro, un 54enne romeno sorpreso a trasportare rifiuti speciali non pericolosi senza la documentazione prevista. Nel corso del servizio sono anche state identificate 40 persone.