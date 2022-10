Roma, si rompe una tubatura: i cittadini di San Paolo restano senz’acqua

Gravi disagi in zona San paolo a Roma a causa della rottura di una tubatura. Sono centinaia le famiglie che da ieri sera si trovano senz’acqua, mentre è stato dato l’allarme ai tecnici Acea che sono risaliti subito al guasto sul quale stanno lavorando sin da subito per restituire, nel più breve tempo possibile, l’acqua alle abitazioni del quartiere.

Cosa è successo

A rompersi è stata una tubatura principale in via Gaspare Gozzi al quale si collegano tutte le altre tubature. Mentre nell’area attraversata dal tubo principale si registrano considerevoli perdite di acqua i residenti del quartiere San Paolo devono fare i conti con la mancanza di acqua.

I tecnici Acea ai quali sono arrivate numerose richieste di intervento e sono stati proprio loro ad assicurare ai cittadini di aver riparato il guasto “a breve l’acqua tornerà a tutti”.

Non per tutti i residenti, infatti, il servizio è stato ripristinato, molti sono tuttora costretti a servirsi delle bottiglie dell’acqua comprate al supermercato, mentre gli operai continuano a lavorare per far tornare l’acqua in tutte le abitazioni.