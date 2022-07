Roma, i quartieri rimangono senz’acqua: salta una tubatura dell’acquedotto

Roma. Il caldo continua ad attanagliare la città, la siccità incombe e le perdite d’acqua non sono ammesse. Nonostante l’invito tassativo, però, i guasti alle tubature non sembrano rispettare il monito e Acea è alle prese con delle grosse perdite che stanno letteralmente mettendo in ginocchio alcuni quartieri. L’ultima è di oggi pomeriggio, sabato 23 luglio.

Guasto alle tubature: manca l’acqua in diversi quartieri

Sono diversi al momento, i quartieri senz’acqua, localizzati soprattutto nel quadrante nord-est della città. Come anticipato, la causa risiede in un un grosso guasto a una tubatura dell’acquedotto in via dei Cluniancesi. La notizia arriva direttamente dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha confermato che l’acqua manca nelle zone di Tiburtino, Casal Bruciato e Colli Aniene, e comunicato che nel pomeriggio è stata istituita una unità di crisi per fronteggiare la situazione.

“C’è un grosso danno a via dei Cluniacensi, due squadre Acea sono sul posto – ha scritto Umberti nel primissimo pomeriggio di oggi – da prime stime i tempi per il ritorno alla normalità non saranno brevi”.

Leggi anche: Roma, picchiato e legato il guardiano del cantiere Acea: portati via oltre 3.000 litri di gasolio

Il presidente del IV municipio: “Rotto l’acquedotto”

A distanza di un’ora scarsa, poi, un altro aggiornamento, questa volta accompagnato da una foto in cui si vede l’acqua sommergere il parco Bei: “Ecco il danno, si è rotto l’acquedotto” – ha scritto sul post della foto (Facebook). Poi ha aggiunto: il danno è molto serio, stanno arrivando le prime tre autobotti” per piazza Balsamo Crivelli, via Sacco e Vanzetti altezza parco Tozzetti e piazza Sacco. “Abbiamo chiesto altre 3 autobotti che si aggiungeranno a queste”, ha specificato Umberti.

I lavori di Acea per le riparazioni

Di qualche minuto fa, invece, è l’ultima comunicazione: ”Stiamo istituendo l‘Unità di crisi in Municipio…a breve vi mando i numeri da chiamare per ogni emergenza”. Acea intanto fa sapere che che gli interventi sulla rete idrica sono in corso, sulla pagina ufficiale si segnalano le diverse problematiche, i lavori dureranno tutto il pomeriggio. In serata, si spera, l’acqua dovrebbe rientrare.