Roma, spaccio e degrado alla stazione Ipogeo degli Ottavi: e gli ascensori sono di nuovo bloccati (FOTO)

Ricomincia la scuola, riprendono le attività per molti romani, ma i problemi nel settore dei trasporti restano sempre gli stessi. Degrado diffuso, ascensori e scale mobili non funzionanti (caso emblematico quello della Roma Lido), timori dei pendolari sul fronte sicurezza. Insomma, i soliti problemi della Capitale che riguardano, tra le altre, la stazione di Ipogeo degli Ottavi sulla Roma Viterbo di cui ci siamo già occupati in passato.

Attività di spaccio sulla Roma Viterbo

“Ogni mattina un ragazzo compare molto presto e inizia la sua attività. Ma non è l’unico”, ci racconta una signora. “Abbiamo segnalato il problema e speriamo che qualcuno intervenga al più presto”. Sì perché, con la ripresa della scuola, ogni giorno la fermata si riempie di giovani studenti, il “target” ideale dei pusher. A giugno, ricorderete, segnalazioni analoghe riguardavano la presenza assidua di vere e proprie baby gang oltre che dei vandali. Per questo l’appello è sempre il medesimo: più controlli e maggior presenza delle forze dell’ordine specie nelle fasce orarie più critiche.

Ascensori e scale mobili non funzionanti

Poi ci sono i problemi legati all’accessibilità. Gli ascensori non funzionano e dunque per chi ha problemi di mobilità, ma anche le mamme con i passeggini ad esempio, spostarsi in stazione è praticamente impossibile. “Sono costretta a utilizzare la sedia a rotelle in questo periodo ed è assurdo non poter utilizzare gli ascensori”, è la testimonianza di un’altra pendolare. Disagi anche con le scale mobili: anche queste ultime infatti non funzionano.