Roma. Spettacoli dal vivo, ma senza autorizzazione: arrivano i vigili e interrompono le feste

Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Roma per fermare la “malamovida”. Finalmente infatti sta arrivando l’estate. La bella stagione. Tutta la Capitale sembra essersi risvegliata e, dopo due anni, ritorna la possibilità di sentirsi “liberi come prima”. Inevitabilmente però questo comporta un’intensificazione delle operazioni degli agenti che, grazie al loro lavoro, impediscono atteggiamenti illeciti e salvaguardano la tranquillità dei cittadini.

Nel mirino le feste senza autorizzazione

Tornano gli spettacoli dal vivo. Ultimamente infatti le serate romane si colorano grazie ai concerti, eventi e feste. Si potrebbe dire che c’è l’imbarazzo della scelta. Soprattutto per la stagione estiva nella quale sono previste tantissime iniziative. Dai controlli fatti però sta emergendo che alcuni locali non rispettano le norme che dovrebbero seguire. Soprattutto nel sud della Capitale in cui i caschi bianchi sono intervenuti in due locali, dove erano in corso feste con spettacolo e attività musicali non autorizzate. Per questo, sono tuttora in corso accertamenti.

Vendita e il consumo irregolare di alcolici

Al centro anche la vendita e il consumo irregolare di alcolici. Gli agenti da sempre cercano di combattere il consumo e la somministrazione irregolare di alcolici. Sia a minorenni che negli orari non consentiti. Ultimamente questi episodi sono sempre più frequenti. Ieri sera sono state sanzionate circa una trentina di condotte per consumo, somministrazione e vendita irregolare di alcolici. In totale sono stati oltre 50 gli illeciti contestati per anomalie riscontrate durante i controlli nei locali pubblici. Più di 500 invece le sanzioni elevate per comportamenti irregolari alla guida di veicoli.