Movida ‘sorvegliata speciale’: boom di sanzioni e denunce nella Capitale (FOTO)

ROMA – Non si fermano i controlli dei Carabinieri. Ancora una volta, ‘sorvegliati speciali’, i luoghi della movida, dove i giovani sono soliti trascorrere le ore notturne.

Dopo i controlli a Ponte Milvio di giovedì sera, sotto la lente dei Carabinieri sono finite le zone di Campo dè’ Fiori, Monti, Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna.

Roma, ancora controlli anti-movida: le operazioni dei militari

Nel Centro Storico i militari (col supporto dei Carabinieri giunti da altri Comandi della Compagnia del Gruppo di Roma) hanno denunciato con l’accusa di ricettazione un 44enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti. Durante i controlli, il 44enne è stato trovato in possesso di uno smartphone contenente una scheda sim francese, del quale non sapeva giustificare il possesso e che non era in grado di sbloccare.

Un 26enne del Bangladesh è stato, invece, segnalato all’autorità amministrativa perché trovato in possesso di un involucro contenente alcune dosi di hashish, per uso personale.

Sanzionati i gestori di diversi locali

Nelle zone comprese tra Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, invece, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno sanzionato per 150 euro a testa, i gestori di due locali, un bar e una pizzeria.

Il motivo? i titolari degli esercizi sono stati sorpresi a vendere alcolici per asporto anche dopo l’orario previsto. Richiesta anche l’emissione del provvedimento di chiusura all’Autorità competente.

I Carabinieri hanno poi sanzionato i titolari di tre locali in viale Ippocrate per non aver adottato tutte le cautele possibili ed utili ad evitare il disturbo alla quiete pubblica. Anche in questo caso è stata richiesta l’emissione del provvedimento di chiusura.

Denunciate due persone e sanzionati 18 giovani

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche denunciato due persone – un 24enne e un 28enne – sorprese alla guida delle rispettive auto con un tasso alcolemico oltre il consentito.

Altri 18 giovani sono stati sanzionati per violazioni al regolamento urbano perché in possesso, in strada e oltre l’orario consentito, di bevande alcooliche.

I Carabinieri hanno infine contestato a due studenti universitari il possesso di modica quantità di marijuana. Entrambi sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente 380 persone, 84 veicoli e 16 esercizi commerciali.