Roma, la malamovida impazza nel week-end: chiusi due locali e fermate feste abusive

Roma. L’ennesimo fine settimana di festa che ha impegnato i controlli della Polizia Locale su tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare l’ormai ben L’ennesimo fine settimana di festa che ha impegnato i controlli della Polizia Locale su tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare l’ormai ben noto fenomeno della Malamovida che non manca mai di arrecare seri danni e problematiche agli abitanti dei quartieri che maggiormente vengono presi d’assalto nei week-end.

Il bollettino dei controlli a Roma nel fine settimana

2 i minimarket chiusi dai caschi bianchi, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito nel territorio del I e VI municipio. Una serie di controlli sono stati effettuati anche per il contrasto al nel Centro Storico e a Trastevere, dove gli agenti hanno proceduto al sequestro di un consistente quantitativo di articoli, tra cui anche generi alimentari. I controlli hanno riguardato sopratutto i locali e il rispetto delle normative previste:dai caschi bianchi, in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito. Una serie di controlli sono stati effettuati anche per il contrasto al commercio ambulante abusivo , dove gli agenti hanno proceduto al sequestro di un consistente quantitativo di articoli, tra cui anche generi alimentari.

Festini non autorizzati

Numerose, poi, sono state le verifiche presso le attività di somministrazione, con 10 pubblici esercizi multati per illeciti amministrativi. Nel corso dei controlli e degli accertamenti delle ultime ore, sono scattate le sanzioni anche per i gestori di due locali, dove erano in corso feste danzanti non autorizzate. Su tali attività sono stati avviati ulteriori controlli, al momento ancora in corso.