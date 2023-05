Roma sprofonda, via Teano chiusa a causa di una voragine: traffico nel caos

Roma. I problemi inerenti al manto stradale dissestato e alla conseguente formazione di pericolose voragini continuano a farsi sentire, con tutto ciò che comportano. Strade chiuse e modifiche al traffico sono solamente alcuni degli effetti con i quali i cittadini si trovano a dover far i conti. Ora, è passato circa un mese dalla chiusura di Via Teano, all’altezza dell’incrocio con via Zurla, ma a ad oggi non ci sono ancora notizie certe sulla sua riapertura.

Maxi voragine a Roma: salta la conduttura e sprofonda tutto. Strada chiusa

La voragine a Torpignattara e i problemi alla viabilità

Lo scorso 27 aprile una maxi voragine si era aperta in strada, ai limiti del quartiere di Torpignattara e precisamente su via Placido Zurla. La causa del crollo è da ricercarsi nella rottura di una conduttura idrica che ammorbidendo il terreno ha fatto cedere il manto stradale. A seguito dei fatti la frustrazione e l’amarezza dei cittadini non si sono fatte attendere, in quanto la strada era stata da poco riaperta dopo mesi di chiusura causati dalla riparazione di un’altra voragine.

La rabbia dei cittadini

Per consentire tutti gli interventi necessari la strada era stata chiusa e come spesso accade in questi casi le ripercussioni alla viabilità non sono mancate, così come la rabbia dei residenti: “Via Placido Zurla era stata da poco riaperta al traffico dopo mesi di chiusura dovuti alla riparazione di un’altra voragine. Ci domandiamo: quante voragini ancora dovremo aspettare prima di vedere istituita l’isola ambientale, prima di vedere proclamata la “zona 30″‘, prima di vedere precluso l’accesso ai mezzi pesanti? Siamo stanchi, delusi e anche un po’ incazzati”, avevano dichiarato il rappresentanti del comitato Torpigneto Almagià.

La maxi voragine in via di Boccea

Ma non solo Torpignattara. Tale tipologia di problemi purtroppo appare “un male comune” a molte aree della Capitale. Solo pochi giorni fa, infatti, una maxi voragine si è aperta lungo via di Boccea e precisamente tra via Verolengo e via Bra. Siamo all’altezza del civico 360 e l’inconveniente è da ricercarsi nel cedimento di una conduttura Acea. Anche in questo caso, per permettere la riparazione del guasto la strada è stata chiusa.