Roma, terribile incidente tra 4 auto e uno scooter: un ferito

Terribile incidente in via Spertini all’incrocio con via Tor Bella Monaca alle 15 e 15 di oggi 16 settembre. Sono state 4 le auto coinvolte nello scontro. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un giovane in sella a un Honda Sh. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo.

Il conducente dello scooter è rimasto ferito

Qualcuno dei passanti ha assistito al sinistro e ha raccontato di aver visto il conducente dell’Honda finire sotto il guardrail. E sono stati proprio i passanti a chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e due ambulanze.

Trasportato in ospedale

Il conducente dello scooter è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata. Non si conoscono esattamente le sue condizioni, ma non sembra essere in pericolo di vita