Roma, tram della linea 3 deraglia in via dello Scalo di San Lorenzo

Brutta avventura questa mattina a Roma per i pendolari sul tram della linea 3. Il convoglio è deragliato, uscendo parzialmente dai binari in via dello Scalo di San Lorenzo, all’altezza della curva che porta in via dei Reti. Sul posto immediato l’intervento delle pattuglie dei caschi bianchi del II Municipio, gruppo Sapienza.

Il deragliamento

Il tram, intorno alle ore 10.00, è uscito parzialmente dai binari ed è stato necessario interrompere immediatamente il servizio al fine di non peggiorare la situazione. Sul posto in pochi minuti si sono recati gli agenti del II gruppo Sapienza, della Polizia di Roma Capitale, per la messa in sicurezza dell’area e della viabilità della zona. Non ci sono stati feriti, solo un brutto spavento e un disagio per la circolazione. La linea interessata è la 3, in direzione Valle Giulia. In questi minuti apprendiamo che l’intervento è terminato. Nel giro di un’ora è stata ripristinata la regolare circolazione stradale.

I precedenti

Il 30 maggio scorso, un tram, rientrando presso il deposito in zona Pigneto, è uscito parzialmente dai binari. L’incidente è accaduto all’una di notte e il personale Atac è intervenuto tempestivamente al fine di risolvere la criticità. Nel 2021 invece un triste record. Protagonista ancora un mezzo ferrato della linea 3. Nel giro di due giorni, nel mese di novembre, il tram è deragliato due volte nello stesso punto. L’episodio è accaduto davanti al Cinema Troisi, in via Girolamo Induino. A uscire dai binari la carrozza di coda, in gergo, uno scodamento che ha portato le ruote fuori dalla loro posizione di mezzo metro.