Roma, una gru coronata africana a passeggio per il Lungotevere degli inventori (FOTO)

Ormai sembra che a Roma non possa più stupirci niente. Tra cinghiali, tartarughe azzannatrici, serpenti, animali protetti, ecco un altro episodio. In mezzo al traffico del Lungotevere degli inventori una gru coronata africana, conosciuta anche come gru dalla corona dorata. Un raro uccello originario delle regioni meridionali e sud-orientali del continente africano. Ovviamente non si è a conoscenza di come sia arrivata in strada. Tra lo stupore, sono tante le persone preoccupate per la fine di questi poveri animali.

Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, registrato in Italia il primo caso: isolato allo Spallanzani

La gru dalla corona dorata per il Lungotevere

Pare che la gru coronata sia un animale da allevamento. Potrebbe arrivare a costare circa 1.500euro. La sua bellezza è data dalla cresta che porta alla testa che la rende distinguibile dagli altri. L’evidente problema della città sta preoccupando davvero tanti residenti. Ultimamente ci sono davvero troppi casi di animali che vengono trovato fuori dal loro habitat. Spaventati e disorientati vengono trovati in mezzo la strada e molte volte sono destinati a una fine tragica.