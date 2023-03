Romics 2023 a Roma, torna il Festival internazionale del Fumetto: ecco quando, biglietti e come arrivare

Il Romics a Roma è sempre un evento imperdibile, da non barattare con nulla al mondo, e anche quest’anno promette grandissime soddisfazioni per tutti gli appassionati del mondo del fumetto, del cinema e dell’animazione in generale. Ecco allora tutte le informazioni per questa edizione 2023 e come fare per arrivarci. L’evento è previsto per sabato 1 domenica 2 aprile, continuate a leggere!

Romics 2023 a Roma: il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Il Romics, insomma, non ha di certo bisogno di presentazioni: si tratta del più famoso Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, ideato nel 2001 da Isi.Urb e Investimenti Spa, che si tiene due volte l’anno a Roma e che prevede quasi sempre una presenza di oltre 400.000 visitatori annuali. La manifestazione è organizzata da Fiera Roma Srl e Mens Nova Srl. Romics, con il suo innovativo format, sempre in grado di stupire il proprio pubblico, dà voce all’immaginario di giovani e adulti, riuscendo a coniugare insieme entertainment e contenuti speciali, con l’obiettivo di offrire al proprio pubblico diversi percorsi di partecipazione diretta e di approfondimento rispetto ai propri generi d’interesse. Una kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo con oltre 100 presentazioni, in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 250 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Romics è uno spazio internazionale per industrie e professionisti creativi con una formula di edutainment e B2B.

Oltre trenta treni in più per raggiungere il Romics

Saranno in tutto 31 i treni straordinari che sabato 1 e domenica 2 aprile circoleranno sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto in occasione di “Romics – Festival internazionale del fumetto” presso la Fiera di Roma. Per la 30° edizione del Festival, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in condivisione con Regione Lazio, potenzierà l’offerta di trasporto con 11 treni in più il sabato e 20 in più la domenica. I servizi straordinari verranno effettuati con treni Rock, il materiale più moderno tra i regionali e viaggeranno con una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle fasce di punta per consentire l’arrivo in Fiera in mattinata ed il rientro nel tardo pomeriggio.

Le fermate e le linee

Fermeranno nelle stazioni di Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Da quest’anno inoltre 2 treni partiranno anche da Fara Sabina per consentire a chi abita nel quadrante nord della Capitale di raggiungere la fiera. Per facilitare l’acquisto dei biglietti del treno, le biglietterie di Roma Ostiense e di Roma Trastevere saranno eccezionalmente aperte durante la mattina di sabato e domenica. Il personale di assistenza alla clientela, coadiuvato dalle forze dell’ordine, sarà presente nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma per fornire informazioni e aiutare i viaggiatori nell’acquisto dei biglietti Romics direttamente in stazione, evitando così la formazione di file o assembramenti in Fiera. Quest’anno sarà inoltre possibile acquistare il biglietto del treno, al costo di 1 euro solo con pagamento elettronico, direttamente in Fiera presso lo stand del Regionale di Trenitalia.