Ryan Reynolds perde una scommessa e scopre di avere un tumore: ‘La colonoscopia mi ha salvato la vita’

Una scoperta fortuita che, secondo i medici, gli avrebbe salvato la vita. Il famosissimo attore Ryan Reynolds ha scoperto di avere un tumore senza preavviso, solamente all’indomani di una scommessa, di quelle che si fanno con gli amici, per goliardia, per divertirsi insieme e avere una storia da raccontare.

Ryan Reynolds, salvato da una scommessa

L’attore, infatti, dopo aver perso una scommessa, ha dovuto pagare pegno e sottoporsi ad una colonscopia abbastanza invadente. In questa occasione, avrebbe scoperto di avere un tumore: un polipo nel tratto digerente che, per fortuna – è il caso di dirlo – gli è stato tolto in tempo.

Leggi anche: Come sta Bianca Balti: ‘Rimuoverò seno e ovaie, potrei ammalarmi di tumore’

Promuovere lo screening preventivo del colon

Il suo medico ha dichiarato che la procedura potrebbe avergli salvato la vita. La storia è stata utilizzata, successivamente, dall’attore per promuovere lo ‘screening’ preventivo al colon allo scopo di scoprire possibili tumori. Reynolds ha documentato in modo integrale il suo percorso medico dopo aver perso una scommessa con il suo amico Rob McElhenney, anch’egli attore e la sua agghiacciante scoperta.