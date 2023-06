San Pietro e Paolo a Roma: cosa fare e dove andare il 29 giugno 2023

La festa patronale di Roma che celebra i santi Pietro e Paolo è molto sentita dai cittadini. In occasione della festività gli uffici restano chiusi e sarà dunque possibile approfittarne per godersi a pieno la città! Tante le iniziative pensate per l’occasione, che renderanno la noia un lontano ricordo. A cominciare dalla santa messa, passando per i musei aperti fino alla storica infiorata, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta! A seguire i dettagli.

Strade chiuse, deviazioni e divieti a Roma giovedì 29 giugno 2023: la viabilità per la festa di San Pietro e Paolo

Festa patronale a Roma, cosa fare in città?

Ad aprire la giornata dedicata ai Santi patroni Pietro e Paolo la messa solenne, celebrata nella basilica di San Pietro da Papa Francesco. Quest’ultimo benedirà i Palli, destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti e presiederà alla celebrazione dell’eucarestia. Se i musei vaticani resteranno chiusi, è prevista un’apertura straordinaria serale – dalle 19:00 alle 24:00 – del museo di Roma. L’ingresso è di un euro al Museo e alle mostre “Fotografi a Roma” e “Fotografie della città dall’Ottocento a oggi”. A restare aperti invece:

Galleria Corsini: esibizione permanente;

Galleria Spada;

Galleria Borghese e Villa Borghese;

Galleria Colonna;

Villa Borghese;

Leonardo – Palazzo della Cancelleria;

Museo Nazionale Etrusco;

Palazzo Barberini;

Palazzo Doria Pamphilj

Musei Capitolini

Musei Vaticani;

Giardini Vaticani;

Catacombe di San Callisto;

Catacombe di San Sebastiano;

Palazzo Merulana;

Welcome to Rome – Mostra 3D;

Villa Giulia: Museo Nazionale Etrusco;

Palazzo Bonaparte: Sembra Vivo!

Museo delle Illusioni;

Bioparco di Roma;

Terme di Caracalla;

Villa d’Este;

Leonardo Da Vinci Experience;

Museo IKONO Roma;

Museo delle cere;

Villa Gregoriana.

Ingresso gratuito ai Fori Imperiali

Ingresso gratuito ai Fori Imperiali a partire dalle 8:30 e fino alle 19: 15 per turisti e cittadini. In totale, saranno 5 gli ingressi che consentiranno di accedere all’area archeologica con il nuovo unico ticket “Forum Pass. Alla scoperta dei Fori”. Quattro del parco archeologico del Colosseo ed uno della Sovraintendenza capitolina.

L’infiorata storica

Da segnare in agenda anche l’appuntamento con la storica infiorata che a partire dalle 10 di domani, farà capolino nell’altrettanto meravigliosa cornice di Piazza San Pietro e di via della Conciliazione. Un tripudio di colori è pronto ad accogliere i visitatori, regalando loro un momento unico nel suo genere. Arrivata alla sua decima edizione, saranno dodici i quadri rivestiti di splendidi fiori colorati che renderanno omaggio al Santo Padre, per un’ estensione complessiva di 600 metri quadri. Le opere avranno una dimensione di 50 metri quadri, mentre il leit motiv di quest’edizione è “La Pace”, tema senz’altro attualissimo e sempre di grande suggestione. È poi bene tenere a mente che oltre all’infiorata storica, immancabile l’appuntamento con l’infiorata della Pro Loco d’Italia che si svolgerà in contemporanea. Arrivata alla sua terza edizione, saranno dieci i gruppi coinvolti nell’evento e in rappresentanza di sette regioni.