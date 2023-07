Sciopero aerei sabato 15 luglio 2023: oltre 1.000 voli a rischio

Brutte notizie per chi dovrà prendere l’aereo domani, 15 luglio. Sono infatti previsti disagi a causa dello sciopero in programma dalle 10 alle 18. Molti i voli cancellati e in ritardo, anche fino a otto ore. Secondo una stima di ItaliaRimborso sono oltre 270mila i viaggiatori italiano soggetti al rischio disservizio. L’Enac ha comunque annunciato l’elenco dei voli garantiti per legge, e riguardano aerei da e per l’Italia.

Il piano straordinario di Ita Airwais

La compagnia ha cancellato 133 tra voli nazionali e internazionali, ha nel contempo attivato la procedura straordinaria al fine di limitare i danni per gli utenti. Riprenotando i primi voli disponibili rispetto ai viaggiatori coinvolti dallo sciopero circa il 40 percento riuscirà ad imbarcarsi nella stessa giornata di domani. “ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto“, si legge sul sito dell’azienda. Inoltre si aggiunge: “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 22 luglio 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto“.

Così i sindacati: “Accordo insoddisfacente”

In un comunicato congiunto le sigle Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl spiegano che si incroceranno le braccia a sostegno della annosa vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni. Inoltre, nella giornata di domani, dalle 12 alle 16, aderiranno allo sciopero anche i piloti della compagnia Malta Air che opera con i voli di Ryanair. A indire il tutto Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Le organizzazioni sottolineano che “a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia“. Alla base ci sarebbe “un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all’azienda un deciso incremento della redditività“.