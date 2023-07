Sciopero treni il 13 e 14 luglio: quali sono orari e mezzi garantiti

Giovedì sarà una giornata assai problematica per i viaggiatori, come abbiamo annunciato. A causa dello sciopero nazionale in programma dalle 3.00 di giovedì 13 luglio alle 2.00 del giorno successivo, da parte dei lavoratori del settore del trasporto ferroviario, molti convogli saranno a rischio cancellazione. In particolare incroceranno le braccia gli addetti di Frecce, Intercity e Regionali Trenitalia, ma anche quelli dei treni ad alta velocità di Italo e Trenord. La mobilitazione è stata proclamata dalle principali sigle sindacali di categoria per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici. Tra queste Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

Uno sciopero “inevitabile”

Così lo definiscono i sindacati nel comunicato congiunto, evidenziando “le preoccupazioni connesse all’insostenibile aggravamento dei turni di lavoro del personale e degli equipaggi“. Nel testo si legge: “Abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici. Vi è la concreta necessità di incidere su un alleggerimento dei carichi nei turni di lavoro, un confronto entro cui traguardare un miglioramento delle condizioni del personale ed un maggiore equilibrio nella conciliazione vita–lavoro, intervenendo su principi e criteri di costruzione dei turni e sul calcolo reale dei fabbisogni di personale legato anche ad una corretta definizione del coefficiente di sostituzione assenti“. Anche nei reparti della manutenzione, vendita e assistenza e quello degli uffici si registrano simili criticità in quanto si registra l’“insufficienza della proposta economica presentata dalla società, l’indisponibilità ad una ridefinizione del calcolo della media settimanale dell’orario di lavoro su base mensile e non su base quadrimestrale“.

I mezzi garantiti

Chi deve spostarsi nella fascia delle 23 ore di sciopero è dovrà informarsi e fare attenzione per evitare spiacevoli conseguenze rispetto a cancellazioni e variazioni corse. Ci saranno comunque fasce di garanzia durante la giornata. Trenitalia fa sapere che durante lo sciopero di giovedì e venerdì prossimi per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, come da Orario ufficiale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale però può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione dello sciopero. Italo, sul proprio sito, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Trenord invece informa che anche nel suo caso saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti’ disponibili sul sito di Trenord.