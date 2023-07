Treni in sciopero, il 13 luglio si fermano Trenitalia e Italo

Settimana complicata in vista per i viaggiatori. La causa è principalmente determinata dagli scioperi; le braccia dei lavoratori di Trenitalia e Italo si incroceranno giovedì 13 luglio dalle ore 3.00 fino alle 2.00 del giorno successivo. Così avverte Trenitalia: “Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria“. Potrebbe inoltre comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali dell’azienda.

Le motivazioni dello sciopero

Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, promotrici dello sciopero, indicano come motivazioni alla base di questa scelta nella comunicazione inviata alla Commissione di Garanzia il 22 giugno scorso. Per quanto riguarda Trenitalia i sindacati chiedono, fra le altre cose, il ritiro delle azioni unilaterali messe in campo quali “modifiche organizzazione degli orari dei turni di lavoro e della composizione degli equipaggi. Corresponsione assegni ad personam; forzature normative; modifiche reticolo impianti; eccessivo ricorso al lavoro straordinario“. Le organizzazioni riferiscono anche che: “Analoghe criticità si registrano nei settori delle manutenzione, vendita‐assistenza ed uffici che, da tempo, attendono una riorganizzazione delle attività che tenga conto di un congruo inserimento di nuove risorse e del rilancio di investimenti tecnologici e digitali delle postazioni di lavoro che premi la crescita professionale in base a parametri oggettivi legati ad un percorso formativo /professionale definito e misurabile“. La mobilitazione potrebbe infierire anche sulle corse immediatamente precedenti l’orario di inizio della protesta. Ma sarà garantito il servizio delle corse nazionali indicato nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari. Orari e corse sono consultabili presso la sezione Treni Garantiti sul sito di Trenitalia.

Si mobilitano anche i lavoratori di Italo: “Insufficienza della proposta economica della società”

Sul piede di guerra anche i lavoratori di Italo. Per le sigle sindacali: “Non sono stati riscontrati i necessari avanzamenti rispetto alla risoluzione della vertenza“. Nella fattispecie: “Permane una significativa distanza tra le parti, con specifico riferimento a un’insufficienza della proposta economica presentata dalla società, in relazione ad un equo apprezzamento degli elementi salariali variabili, anche quando connessi alla flessibilità richieste dalla società“. Altro motivo di discordia è costituito dall’ “indisponibilità aziendale, rispetto alla proposta avanzata dal sindacato “ad una ridefinizione del calcolo della media settimanale dell’orario di lavoro ( 38 ore) per il personale degli equipaggi su base mensile e non su base quadrimestrale“.