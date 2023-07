Scompare durante una passeggiata: i soccorritori cercano il 77enne con i droni

È scomparso da circa tredici ore l’anziano sessantasettenne di Tivoli che, dopo aver passato una notte intera fuori casa, sembra svanito nel nulla. L’uomo pare fosse uscito per una passeggiata nella zona di Colle Ripoli nel comune a ridosso della Capitale. Sono intervenuti subito, poco dopo le 23.00 della giornata di ieri, i Vigili del Fuoco con l’ausilio di diverse squadre. Ma ancora non si hanno notizie.

Le ricerche in atto anche con l’ausilio dei droni

Dalle 23.10 del 9 luglio in prossimità di via Colle Ripoli è quindi in corso la ricerca intensiva da parte dei soccorritori VVF suddivisi in più gruppi. Si sta lavorando per la localizzazione e il recupero dell’uomo. Da stamani alle 7.00 in appoggio sono accorse altre squadre di terra e l’elicottero Drago VVF con il Nucleo Sapr munito di droni. Vedremo dunque nelle prossime ore se si chiuderà questa storia con un lieto fine. Secondo i dati del 2022 nel Lazio si è arrivati a 1388 denunce di scomparsa. Su queste 436 sono ancora da ritrovare, mentre 952 sono state rintracciate. È ciò che è emerso nel report di duecento pagine presentato al Viminale nel corso della XXVIII relazione sull’attività svolta dall’ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

L’anno scorso da Tivoli scomparve un 16enne, poi ritrovato

Era scomparso il 22 giugno dell’anno scorso, proprio nella città tiburtina. Il ragazzo, residente in una casa famiglia in provincia dell’Aquila, era uscito nel pomeriggio con degli amici e poi aveva fatto perdere le proprie tracce. Rintracciato il 1 luglio, la madre disperata di era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha Visto. “Grazie a voi ho ritrovato mio figlio“, dichiarò la genitrice alla celebre redazione di Raitre condotta da Federica Sciarelli.