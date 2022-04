Alle scuole elementari è in arrivo l’insegnante di ginnastica: ci saranno 2.200 posti di lavoro in più

Scuola, novità per i bimbi delle scuole elementari: dal prossimo anno arriverà il maestro di educazione fisica. Un’iniziativa importante già in programma nell’ultima legge di Bilancio che però ancora non aveva ancora avuto conferma per via di alcuni dubbi della copertura finanziaria. Grazie alla firma di ieri del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il provvedimento è a tutti gli effetti realtà e il concorso è pronto per oltre 2.222 posti da docente.

Finalmente educazione fisica anche alle elementari

Lo sport può essere veramente importante fin da bambini. Questo perché il movimento fisico è una valvola di sfogo di cui i piccoli hanno bisogno. Ma oltre essere una possibilità di “svago” e anche un insegnamento alla disciplina, al rispetto degli altri e ai molteplici valori che i vari sport insegnano.

Ieri il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha dato il via libera al provvedimento per cui dal prossimo anno tutti i bambini delle scuole elementari avranno un maestro di educazione fisica. Per le quinte elementari sarà possibile già dall’anno scolastico 2022/2023.

Quante sono le classi coinvolte e la dichiarazione del ministro Bianchi

Le classi coinvolte sono circa 24.693 quindi il totale stimato dei docenti è di 2.247. A tal proposto il ministero dell’Istruzione sta già provvedendo a preparare il concorso per i docenti.

Questa grande possibilità è molto attesa dalle scuole e tutti ne sono entusiasti. Il ministro Patrizio Bianchi infatti dichiara:

“Parliamo di un’importante novità che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e bambine. Si partirà con le quinte per andare poi avanti con le quarte. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell’ultima legge di Bilancio”.

