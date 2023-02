Set e partite di calcio a Fiumicino, strade chiuse e divieti: ecco quando e dove

Fiumicino. Diverse le manifestazioni organizzate tra sabato 25 e domenica 26 sul litorale, a seguito delle quali la viabilità potrebbe andare in corso ad alcune modifiche. Sarà, dunque, necessario prestare attenzione alla presenza di divieti di sosta sul lungomare di Fregene e Maccarese e anche alle chiusure al traffico. Cerchiamo adesso di fare chiarezza e vediamo insieme quali saranno le zone interessate dalle suddette modifiche alla viabilità.

Chiusure e divieti di sosta sul lungomare di Maccarese

Due giorni di gare calcistiche sono previste a Maccarese dal 25 al 26 febbraio prossimo. Per questo motivo, un tratto del lungomare di Maccarese sarà interdetto al traffico per tutto il giorno. Le competizioni calcistiche di qualificazione si terranno dalle 8 alle 20 e in questa circostanza, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata imposto dalla Polizia Locale nell’area di parcheggio non asfaltata del Lungomare, sarà chiuso al transito automobilistico anche il tratto in corrispondenza dello stabilimento balneare della Polizia di Stato.

Processione religiosa a Fregene

Domenica 26 febbraio invece sarà attivo il divieto di transito per le auto, imposto dalla Polizia Locale, sul Lungomare di Fregene e comprenderà tutte le strade che incontrano il percorso della processione per il passaggio dei partecipanti alla manifestazione di carattere religioso che si volgerà nel pomeriggio. Organizzata dalla parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata di Fregene, la processione inizierà alle 18. Chiuse al traffico veicolare le seguenti strade: Via Silvi Marina, procedendo in direzione sud verso la rotatoria, chiuso il lungomare di ponente in direzione nord e via Silvi Marina fino alla chiesa.

Le riprese della serie ‘Miss Fallaci’ a Fregene

È bene poi ricordare che in questi giorni il lungomare di Fregene farà da set alla serie ‘Miss Fallaci’, che andrà in onda sul piccolo schermo il prossimo autunno. Per l’organizzazione delle riprese è stata imposta una disciplina di traffico per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di speciali autorizzazioni. In particolare, sul tratto di marciapiede di Fregene dal civico 2 al civico 10 lato hotel, è attivo un divieto di transito che non risparmierà nemmeno i pedoni. Il divieto sarà attivo dal 25 febbraio e fino al 9 marzo.