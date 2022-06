Solstizio d’estate, oggi è il giorno più lungo dell’anno: ecco perché

Oggi, 21 Giugno 2022, è il giorno più lungo dell’anno. Abbiamo visto le prime luci del sole all’alba delle 5:37 e le saluteremo al tramonto delle 20:53. Il sole raggiungerà il punto più alto dell’orizzonte, regalando un’atmosfera magica di inizio estate.

La giornata più lunga

Il sito Unione Astrofili Italiani (Uai), ha annunciato che la giornata di oggi durerà ben 15 ore e 14 minuti. “Al mezzogiorno dell’ora solare (ovvero alle una dell’ora legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull’orizzonte. L’altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma al culmine arriva a circa 71 gradi e 30 primi, a Milano l’altezza massima è 68 gradi“.

Da domani poi le giornate inizieranno a diminuire e “il Sole comincerà la sua discesa verso il punto che segnerà l’equinozio d’autunno“.

I riti di questa giornata

Sono tanti i riti previsti per la giornata di oggi. Un modo per salutare e omaggiare il sole che tocca il punto più alto. Uno dei riti più famosi è sicuramente quello di New York dove Times Square si trasforma in un enorme raduno per appassionati di yoga.