Spinazzola e Cristante protagonisti di una lite a Forte dei Marmi: ecco cosa è successo

Disavventura in Toscana, a Forte dei Marmi, per Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola nella serata del 15 luglio. I due calciatori dell’A.S. Roma, in vacanza in Versilia, sono stati coinvolti in una lite che, per fortuna, non è sfociata in alcuno scontro fisico. In generale la questione non è deflagrata in atti di violenza. Peraltro non sappiamo se i due romanisti siano direttamente coinvolti, o siano intervenuti a difesa di qualcuno. Oppure semplicemente per sedare gli animi. Il fatto si è diffuso grazie a un video su Tik Tok, diventato subito virale, in cui si vede un uomo visibilmente adirato, rimproverare i due calciatori. Qualcuno della comitiva, evidentemente, viene accusato di aver orinato contro la porta di una abitazione privata.

“Pisciate davanti alla porta e mi fate la predica”, così un residente ai calciatori

Tempo di ritiri per le squadre di calcio. Così, in attesa di riunirsi al loro allenatore, José Mourinho, e al resto della squadra, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, si sono resi protagonisti di una scena che fa abbastanza scalpore. Durante i loro ultimi giorni liberi i giallorossi si sono fatti immortalare in un video durante un litigio con un passante, probabilmente amico di un residente della zona. Nel filmato si vede un uomo, fortemente arrabbiato, che si rivolge ai due atleti così: “Pisciate davanti alla sua porta e mi fate la predica, ma da dove c**zo venite? Ma manco in Afghanistan“. Queste le urla dell’uomo, probabilmente intervenuto in difesa del proprietario dell’immobile deturpato. Si raduna una piccola folla, c’è chi spinge, chi cerca di calmare la situazione, chi si porta via soggetti più scalmanati. Quindi il motivo della diatriba sembra essere stato un comportamento osceno, poco civile, da parte di qualcuno. Non si capisce se il soggetto direttamente coinvolto sia uno dei due calciatori o un loro amico. A questo proposito è stata diramata una nota dell’A.S. Roma: “Cristante e Spinazzola erano intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quel ragazzo e un loro amico, come si vede dal video non è successo nulla. Hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo“.