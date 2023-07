Super Luna del cervo, la prima dell’anno: dove vederla e a che ora

Superluna, come vedere lo spettacolo che la natura ci presenterà la notte tra il 3 e il 4 luglio? Il perigeo è la distanza minima di un corpo celeste dalla Terra. Nel caso del nostro unico satellite si verificherà questa notte il fenomeno della Luna piena al perigeo. Parliamo di una distanza di 360mila chilometri, quando la media è di circa 380mila. Lunedì notte raggiungerà il massimo della sua rotondità, circa quarantasei minuti dopo la mezzanotte. Mentre il suo disco si leverà in cielo alle 21.28 e lo si noterà molto basso all’orizzonte fino alle ore 5.00, il momento del suo tramonto. In ragione di questo, per tutta la notte, la Luna assumerà un colore rossastro.

Il plenilunio di luglio è quello del cervo

Il fenomeno è denominato ‘Super Luna del Cervo‘ per motivi antropologici. Sono stati gli indiani d’America a coniare il termine perché è questo il periodo in cui i cervi rimpiazzano le corna. Succede ogni anno alla fine della stagione degli amori. Altri popoli, invece, l’hanno chiamato Luna del Fieno, che viene raccolto a luglio, o Luna del Tuono, per l’incombenza di violenti temporali estivi. O addirittura Luna del Lampone, frutto che matura in questo mese.

Luna Nera venerdì 19 maggio 2023: cos’è, quando e a che ora vederla

L’Istituto Nazionale di Astrofisica trasmetterà le immagini dai telescopi

La super Luna sarà visibile ad occhio nudo. Ma per chi volesse apprezzarla meglio alle 21.30 EduINAF, il canale di divulgazione e didattica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, trasmetterà una speciale diretta sui social in cui si potranno ammirare le immagini della Luna proprio dai telescopi. Ciò con la partecipazione di astronomi in diretta da Loiano in provincia di Bologna, Palermo e Cagliari. I più curiosi devono sapere che anche ad agosto ci sarà una super Luna. Il mese prossimo, però, non sarà possibile scorgere la differenza di dimensioni ad occhio nudo, ma strumenti professionali hanno rilevato un aumento del diametro del satellite naturale del 7% circa. Il fenomeno del plenilunio che cade proprio il primo agosto è denominato Luna dello Storione. Ciò perché gli storioni in piena estate si fanno numerosissimi presso i Grandi Laghi americani. Invece proprio in questi giorni è visibile, appena dopo il tramonto, il pianeta Venere, ed è sempre questo il periodo più indicato per ammirare la Via Lattea. Il fenomeno sta diventando sempre meno frequente a causa dell’inquinamento luminoso.