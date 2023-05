Luna Nera venerdì 19 maggio 2023: cos’è, quando e a che ora vederla

Si presenta una volta ogni tre anni e si tratta di un fenomeno astrologico piuttosto raro: la Luna Nera. Si tratta di un evento che sarà visibile venerdì 19 maggio a partire dalle 22 e 53. È la terza Luna Nuova e in una stagione, di solito, se ne verificano tre, ma quest’anno ne sono previste quattro.

Cos’è la Luna Nera e quando si verifica

Gli appassionati di astronomia sicuramente sanno che la Luna Nera è un fenomeno che capita una volta ogni 33 mesi. Come a dire quasi una volta ogni tre anni. È la terza Luna Nuova in una stagione che ne prevede quattro, invece che le solite tre. I curiosi oltre che gli appassionati potranno assistere a questo spettacolo nella notte tra il 19 e il 20 maggio prossimo a partire dalle 22.53.

La Luna Nera dà la possibilità di vedere nitidamente le costellazioni

La caratteristica di questo fenomeno astrologico, in sostanza, però, non sarà la Luna, ma consisterà nella possibilità di ammirare il cielo senza il satellite illuminato dal Sole, come avviene solitamente. Sarà possibile godere della luce delle stelle a pieno. Per quanto viene conosciuto con il nome di ‘Luna Nera’ il fenomeno non ha questo nome astronomico. La definizione ‘Luna Nera’ nasce dalla cultura popolare. Si parla in realtà di Terza Luna dove in realtà ne sono previste quattro.

Ma quando c’è la Luna Nuova e cos’è

Dividendo l’anno nelle quattro stagioni di tre mesi ciascuna, e calcolando l’arrivo di Luna Nuova al mese, il totale sarebbe di tre, ma in questa stagione ne sono previste quattro. Un evento che si verifica, in questa primavera, a causa della differenza tra la lunghezza dei cicli lunari e l’orbita terrestre. Luna Nuova significa che la parte del satellite illuminata dal Sole resta nascosta a coloro che la osservano dalla terra. A seguire c’è poi la Luna crescente. Quello che si verificherà tra tre giorni è un evento da non perdere, visto che darà la possibilità di osservare il cielo e tutte le costellazioni.