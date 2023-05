Eclissi Luna e Luna Piena dei Fiori venerdì 5 maggio 2023: orario e come vederla in Italia

Astronomi e appassionati di stelle, pianeti, galassie e corpi celesti avranno la possibilità nella serata di oggi, venerdì 5 maggio, di assistere a l’eclissi lunare penombrale. Un fenomeno che sarà visibile a occhio nudo tra le 20 e le 21 e 30 di questa sera. Si tratta di un’eclissi che si verifica quando la Luna attraversa il cono di penombra proiettato dalla Terra.

Quando inizia l’oscuramento e da dove sarà visibile l’eclissi

Per quanto gli esperti prevedono che l’oscuramento della Luna inizi alle 17 e 15, sarà visibile solo nelle ore serali, con il crepuscolo. Visto l’orario, però, c’è il rischio che la luna sia nascosta da qualche elemento naturale, come le montagne o anche edifici. Salvo ostacoli, però, il fenomeno sarà visibile da qualsiasi parte della Terra. Sarà solo il primo episodio di quest’anno, il prossimo è previsto il 28 ottobre 2023.

Cos’è di preciso l’eclissi penombrale della luna

L’eclissi di Luna penombrale accade quando la Terra si frappone tra Sole e Luna ed è proprio a seconda dell’allineamento dei pianeti coinvolti che si ha o l’eclissi totali, parziale, di penombra. Oggi, però, l’allineamento non sarà perfetto per questo non verrà oscurata completamente la Luna.

A che ora sarà visibile a Roma

Ogni Paese potrà vedere l’oscuramento a orari differenti, ovviamente, e per una durata differente. A Roma, ad esempio, durerà un’ora e 19 minuti e sarà maggiormente visibile intorno alle 20. Sta di fatto che siccome si tratta di un’eclissi penombrale il satellite della Terra sarà solo poco più scuro del solito e chi non è solito osservare la Luna potrebbe non accorgersi del fenomeno. Diversi i nomi che vengono attribuiti a questo pleniluvio: Luna in Erba, Luna che depone le uova, Luna della Semina e anche Luna Piena dei Fiori. Nonostante non si tratti di un oscuramento totale del satellite, è comunque un evento raro, visto che il prossimo episodio di eclissi in penombra è previsto nel 2042.