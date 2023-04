Eclissi solare ibrida 20 aprile 2023: dove e a che ora vederla in Italia

Domani, 20 aprile, gli appassionati di astronomia potranno assistere alla prima eclissi solare dell’anno. Quello di domani sarà, però, un evento speciale che si verifica una volta ogni dieci anni: una eclissi solare ibrida. Non sarà visibile ovunque, ma solo in alcune zone del pianeta e in particolare negli Stati Oceanici.

L’eclissi solare sarà ‘ibrida’: scopriamo cosa vuol dire

Si tratta di un’eclissi definita di ‘quarto tipo’ nel quale si sommano i tre tipi di eclissi: parziale, con il Sole coperto dalla Luna, anulare nel quale la Terra oscura gran parte del Sole tranne un anello esterno e totale nel quale il Sole viene completamente oscurato. Per quanto si tratterà di un evento più facilmente visibile in alcune parti del nostro Pianeta, c’è un modo per vederla anche in Italia. Ma come?

Partendo dal fatto che ci troveremo di fronte al passaggio da eclissi anulare a totale e viceversa e dal fatto che in genere le eclissi si verificano quando la Luna si mette davanti ed è allineata tra Sole e Terra, a spiegare nel dettaglio in cosa consiste è stata la Nasa. Fatto sta che dipende dall’orario in cui si guarda il fenomeno, a mezzogiorno l’eclissi solare sarà totale, mentre all’alba e al tramonto potrebbe essere visibile un anello di fuoco.

Dove sarà possibile assistere a questo evento

Si tratta di un evento estremamente raro, tanto è vero che in questo secolo sono state 224 le eclissi solari, ma solo 7 sono state ibride. Stavolta l’inizio è previsto alle 3.34 per diventare totale alle 4.37 e verrà raggiunto il punto massimo alle 6.16 per terminare alle 8.59. Andiamo a scoprire dove sarà più facilmente visibile. Si vedrà nitidamente in Australia, nella Repubblica Democratica di Timor Est, in Indonesia, nelle Indie Orientali, nelle Filippine e in Nuova Zelanda. La durata sarà di 199 minuti. Nonostante gli italiani potrebbero essere penalizzati nella visione di questa rara eclissi, gli appassionati e i curiosi potranno seguirla in diretta streaming da Timeanddate, in collaborazione con il Perth Observatory.