Surface, Microsoft annuncia l’evento dedicato per il 12 ottobre

Il 12 ottobre alle 16 si terrà l’evento della Microsoft dedicato a Surface. Non si sa molto di quale sarà il programma della giornata.

Poche indiscrezioni sull’appuntamento che si annuncia come un semplice evento autunnale della Microsoft, ma non si esclude che possa essere l’occasione giusta per presentare Surface 9 e Laptop 5. E magari anche della presentazione del Surface da gaming che sembra sia stato avvistato con una scheda tecnica completa.

Attese tante novità

Sono tante le novità annunciate per quest’anno dalla Microsoft. In merito alla serie Surface Pro 9 sembra verosimile pensare che il 2022 sia l’anno nel quale si uniranno le proposte Intel e Arm in un unico prodotto.

Tra le novità in programma ci si aspetta dei cambiamenti anche sul desktop, l’evento del 12 ottobre potrebbe essere l’occasione giusta per presentare il Surface Studio.

I curiosi e appassionati del settore si aspettano che questo appuntamento possa rivelare tante novità hardware. Bisogna aspettare ancora poco per sapere se effettivamente l’evento sarà l’occasione di presentare tutte le novità attese.