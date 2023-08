Terrore in autostrada, auto perde il rimorchio con la barca e crea il panico sull’A1

Firenze. Momenti di panico e paura sull’Autostrada A1, meglio nota anche come Autostrada del Sole. Nel pomeriggio dell’11 agosto scorso, precisamente nel tratto di strada compreso tra Valdichiana e Chiusi Chianciano, in direzione Roma è successo l’imponderabile: un’auto ha perso il controllo, e sbandando ha perso anche il carrello con sopra una barca.

Auto sbanda e perde il rimorchio in autostrada

Inutile sottolineare il panico tra gli utenti del traffico che in quel momento hanno assistito alla terribile scena. Il carrello con sopra l’imbarcazione si è letteralmente staccato dal veicolo durante la sua traversata in autostrada. Per fortuna, nonostante la gravità della dinamica, e il pericolo potenzialmente innescatosi, non ci sono state conseguenze serie, né per il conducente, né per gli altri viaggiatori che si trovavano lungo quel tratto di strada. Solamente tanta paura, e spavento.

Traffico in tilt

Ovviamente, tante sono state le ripercussioni anche sul traffico. L’incidente, infatti, non ha mancato di generare forti disagi e lunghe code – quasi otto chilometri – che si sono risolte solamente dopo diverso tempo, dal momento che c’era la necessità di rimuovere il rimorchio dalla carreggiata, così come tutti i detriti che si sono riversati in strada. A causa delle lunghe percorrenze, infatti, era stato consigliato di uscire a Firenze Impruneta.

(Foto in copertina da archivio)