Test Medicina 2022, oggi esce la graduatoria nazionale: ecco a che ora e dove

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, in mattinata, uscirà finalmente la graduatoria nazionale e chi il 6 settembre scorso si è seduto tra i banchi, di tutta Italia, per svolgere il test di medicina e tentare di entrare nella facoltà per studiare, avrà il risultato. I candidati, dopo aver svolto la prova, il 23 settembre sono venuti a conoscenza dei loro punteggi, con la scheda anagrafica e il modulo risposte. Ora, però, ci sarà la graduatoria finale, quella che stabilirà in ordine di merito gli studenti che potranno immatricolarsi, quelli che si sono ‘guadagnati’ uno dei 14.470 posti disponibili nel nostro Paese.

Come funziona la graduatoria per il test di medicina?

Oggi verrà pubblicata la graduatoria finale, quella che viene gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca MUR. Il candidato che avrà un punteggio alto avrà modo di scegliere l’ateneo, mentre gli altri dovranno attenersi a quello che decidono dall’alto o dovranno pazientare e aspettare lo scorrimento: nella graduatoria, infatti, accanto al nome ci sarà la dicitura ‘assegnato’ o ‘prenotato’.

Nel primo caso, al centro ci sono gli studenti che hanno ottenuto il posto nella sede indicata come prima scelta e che dovranno solo iscriversi, mentre nel secondo ci sono quelli che possono immatricolarsi, ma non nella prima università da loro scelta. Questi ragazzi possono decidere se immatricolarsi subito, quindi nel caso ‘trasferirsi’, o aspettare lo scorrimento e sperare di ottenere un posto nella sede scelta.

Quando ci sarà lo scorrimento

Il primo scorrimento di graduatoria è fissato per il 7 ottobre. Chi decide di aspettare, però, deve confermare l’interesse entro le 12 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria, che esce oggi. Altrimenti il rischio di essere ‘esclusi’ si fa concreto.

Esce sulla piattaforma Universitaly, il punteggio minimo

La graduatoria, in ogni caso, verrà pubblicata questa mattina sulla piattaforma Universitaly. Ricordiamo che il punteggio minimo è quello ottenuto dall’ultimo candidato, che è ancora nella posizione ‘giusta’ per immatricolarsi e iscriversi alla tanto ambita facoltà di medicina.