Test medicina 2022, pubblicati punteggi: ecco quando uscirà la graduatoria definitiva

Sono stati pubblicati i punteggi ottenuti dai singoli candidati per il test di Medicina del 6 settembre. Da pochi giorni sono uscite le soluzioni delle domande, ma oggi sono online i punteggi. Ogni aspirante matricola potrà accedere al sito di Universitaly e controllare il proprio risultato.

Le prossime tappe per gli studenti

I punteggi sono anonimi, in quanto vengono ordinati secondo il codice etichetta. Ogni candidato però ha ricevuto un codice alfanumerico a loro assegnato e potrà riconoscere il proprio punteggio grazie al codice. A questo punto quali sono le prossime tappe?

Con i punteggi del test di Medicina pubblicati oggi i candidati scopriranno qual è il risultato da loro ottenuto. Considerando il numero dei posti a disposizione, 15.876, è possibile farsi un’idea di quello che è il punteggio minimo per entrare. Secondo le previsioni a ribasso il punteggio minimo quest’anno dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 o 36 punti, mentre i meno ottimisti parlano di 43 punti. Di sicuro con meno di 35 punti non si passerà all’anno accademico in corso.

23 e 29 settembre due date importanti per gli studenti di medicina

Una volta venuti a conoscenza del punteggio ottenuto al test di Medicina agli studenti non resta che aspettare. Per avere la certezza assoluta su quello che è il punteggio minimo bisognerà attendere infatti il 29 settembre, giorno in cui verrà pubblicata la graduatoria nominativa nazionale. Inoltre, il 23 settembre il ministero dell’Università e della Ricerca caricherà nell’area riservata di ogni studente il modulo risposte.