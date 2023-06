Tom Cruise oggi a Roma per l’anteprima di Mission Impossible 7: strade chiuse e come cambia la viabilità

Ci siamo, manca davvero poco all’anteprima di Mission Impossible 7, la saga che vede come protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. La pellicola arriverà nei cinema italiani a partire dal 12 luglio ma oggi, con largo anticipo, ci sarà la première a Roma. E l’attore sarà proprio nella Capitale, presso all’Hassler Villa Medici, pronto ad accogliere i suoi numerosissimi fan, alcuni dei quali sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto riuscendo così ad incontrare parte del cast.

Tom Cruise a Roma per l’anteprima di Mission Impossible: ecco dove e quando

Oggi l’anteprima a Roma di Mission Impossible 7

Ma la presenza oggi del celebre attore Tom Cruise nella Città Eterna vuol dire anche disagi e per i cittadini. Infatti, l’anteprima mondiale di “Mission Impossible 7” metterà in scacco diverse zone centrali della città, così da consentire lo svolgimento di una serie di eventi collaterali, la cui conclusione è prevista nella tarda serata. Ora, al fine di garantire la massima sicurezza, sono state, infatti, predisposte varie chiusure (anche pedonali) e deviate alcune linee bus Atac.

Le modifiche alla viabilità

Per l’uscita del film “Mission Impossible – Dead Reckoning”, è in programma un evento che farà tappa in alcuni luoghi del Centro. Evento che farà capolino in alcune zone centrali della città, quando a partire dalle 16 in piazza di Spagna, piazza Mignanelli e sulla Scalinata della Trinità dei Monti ci sarò anche la partecipazione di ospiti e stampa. Al termine, tutti gli invitati all’Auditorium della Conciliazione, dove avverrà la proiezione del film in anteprima mondiale. Infine dalle 22, sulla Terrazza Caffarelli, l’evento “After Party”. In vista di questo programma, dalle 14 di oggi in piazza di Spagna sarà costituita un’area di rispetto delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti, via Condotti. Piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti saranno chiuse a vista anche ai pedoni.

Il divieto di circolazione (e non solo)

Inoltre, dalle 16, ad eccezione dei residenti, sarà vietata a vista la circolazione anche pedonale su via dei Condotti e via Mario de’ Fiori. Entro le 14, nell’area dell’Auditorium della Conciliazione, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e in piazza Pia. Via della Conciliazione sarà chiusa per tutto il giorno tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Le linee 23, 280 e 982 percorreranno i lungotevere Vaticano e in Sassia. Lo stesso per i bus di 40 e 62, in arrivo da San Pietro che in più dalle 15 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all’altezza dell’ospedale Santo Spirito. La fermata di piazza Pia sarà disattivata.