Torvaianica, 260 mail di proposta per l’Ecomostro: si decide il futuro di piazza Ungheria

Sono circa 260 le mail arrivate al Comune di Pomezia in due mesi, nella casella di posta dedicata lamiaproposta@comune.pomezia.rm.it ,per esprimere il proprio parere sul futuro di Piazza Ungheria, a Torvaianica. Dopo che i cittadini sono stati chiamati a dare suggerimenti su idee di come utilizzare lo spazio attualmente occupato da quello che una volta era l’albergo Biagio – ora conosciuto da tutti come Ecomostro – in tantissimi hanno risposto.

Il 30 settembre il processo di ascolto della cittadinanza sulla futura piazza Ungheria è terminato. E ora, come da cronoprogramma, di devono vagliare le proposte, mentre procede la demolizione dell’edificio.

Le proposte: spazi per lo sport e per i bambini

In gran parte le proposte dei cittadini sono orientate verso il mantenimento di uno spazio aperto, con aree verdi, a misura di bambini, dove poter praticare sport e ospitare eventi culturali, con panchine, alberi e fontane. Idee e suggerimenti sono al vaglio dei tecnici per creare un progetto unitario, sostenibile economicamente e compatibile con l’area, mentre prosegue la demolizione dell’edificio di proprietà comunale, iniziata il 19 settembre.

Restano da abbattere in modalità controllata, secondo quanto riportato sul piano di demolizione presentato dalla ditta in sede di inizio lavori due corpi di fabbrica: quello sovrastante la tabaccheria “Biagio” di proprietà privata da salvaguardare, per la cui demolizione occorrono le opportune cautele del caso, e quello confinante con il passo pedonale a mare, prospiciente i due ristoranti.