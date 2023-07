Tragedia al campo estivo: bimbo di 6 anni muore annegato

Una giornata al campo estivo si trasforma in tragedia: bambino muore annegato, il Lido “Paradiso dei Giovani” a Barletta nella bufera.

Una mattinata tranquilla, i primi caldi, sorrisi in spiaggia e tanta voglia d’estate. Atmosfera durata pochi istanti, perchè in provincia di Barletta la serenità viene immediatamente rimpiazzata dalla tristezza e lo spavento. Complice la morte di un bambino di 6 anni, 7 da compiere il prossimo 21 luglio. Il piccolo sembrerebbe essere morto annegato: teatro della tragedia è il Lido “Paradiso dei Giovani” a Margherita di Savoia.

A pochi chilometri da Barletta gli animi sono piuttosto scossi e increduli. Una mattinata all’insegna del buonumore cancellata da numerosi interrogativi. Cos’è successo? E soprattutto si poteva evitare? Questioni che sta cercando di dipanare il personale del 118 che, arrivato immediatamente sul luogo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del piccolo dopo averne determinato l’ora. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso.

Dramma in Puglia: bimbo di 6 anni perde la vita, cos’è successo a Margherita di Savoia

È stato fatto il massimo possibile dal personale dedicato e le autorità competenti, ma non c’è stato niente da fare. I carabinieri e il personale della Guardia Costiera presenti sul posto hanno appurato che il piccolo è stato trovato in arresto cardiaco. Le procedure di soccorso sono state messe in atto senza riserve, ma non è stato possibile evitare la dipartita. Il medico legale, d’accordo con i PM, chiede calma rispetto alla formulazione delle cause di morte: “È prematuro dirle – ha precisato – aspettiamo per correttezza i tempi tecnici”. Risulta un’impresa, per il momento, stabilire concretamente cosa sia davvero accaduto.

Le prime ricostruzioni dimostrerebbero che il piccolo era riverso con il viso sull’acqua: “Uno specchio di 15-20 centimetri di mare”. Da quel momento sarebbe stato riportato sulla battigia per effettuare le opportune manovre di rianimazione. Tentativi ormai vani. Una brutta pagina di storia s’incastra nei primi scampoli di vacanza estiva a Barletta. Le onde si sono portate via una vita che a tutto pensava fuorché terminare i suoi giorni.