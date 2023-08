Travolto da un’auto sul marciede: il 18enne non ce l’ha fatta, chi è la vittima

Se n’è andato Karl Nasr, il 18enne con doppia cittadinanza libanese e canadese, che nella giornata di ieri è stato travolto da un’auto in viale Umbria a Milano. Il giovane stava passeggiando con i genitori; all’improvviso una automobile, che si era scontrata prima con un’altra vettura, gli è piombata addosso schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre sono rimasti coinvolti e trasportati in ospedale. Il padre sotto shock, la madre ha riportto una frattura alla spalla.

La famiglia stava passeggiando sul marciapiede

I medici dell’ospedale Niguarda hanno sottoposto Karl Nasr ad una delicata e disperata operazione chirurgica, ma non c’è stato nulla da fare. Quando è stato travolto il ragazzo si trovava su un marciapiede in viale Umbria. La famiglia non poteva immaginare quella terribile carambola tra autovetture. Da quanto sta emergendo grazie al lavoro della Polizia Locale del capoluogo lombardo la Reanault Capture che ha ucciso il ragazzo viaggiva su viale Umbria verso piazzale Lodi. Una volta giunta al semaforo di via Colletta, nonostante l’obbligo di proseguire dritto, ha svoltato a sinistra. Ciò ha provocato la collisione con la parte sinistra di un’Audi RS7 che viaggiava in direzione contraria, lasciandosi alle spalle piazzale Lodi. Una leggerezza, dunque, alla base del terribile incidente.

Per estrarre il 18enne dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

La supercar, guidata da un addetto di un concessionario in procinto di consegnare l’auto a un cliente, dopo lo schianto ha abbattuto un semaforo e investito due pedoni. Karl Nasr, rimasto schiacciato contro un palo, e sua madre. Per estrarre il giovane sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, oltre a quattro ambulanze del 118 e una automedica. Nel frattempo continuano i rilievi della Polizia Locale al fine di accertare anche la velocità a cui viaggiavano le vetture coinvolte. La donna alla guida della Renault, principale responsabile dell’accaduto, è stata anch’essa trasportata in ospedale in codice giallo.