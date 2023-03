Trenitalia rimandata in italiano: Frecciarossa per l’Aeronautica militare con la scritta sbagliata (FOTO)

Le storpiature grammaticali viaggiano anche su rotaie, e lo fanno proprio in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare, per la quale anche Trenitalia aveva deciso di dedicare una scritta per le celebrazioni, ma con il peggiore egli epiloghi. Sul Frecciarossa dedicato alle celebrazioni, al posto di scrivere ”Aeronautica”, è comparsa la scritta ”Areonautica”, e dal quel momento, il resto è stato uno scrosciante via vai di commenti ed ilarità sul fatto. Ecco la foto.

Trenitalia e quel Frecciarossa con la scritta sbagliata

Vi ricordate quando alle elementare avevamo il terrore della penna rossa? Sì, perché ci ricordava sempre i nostri errori, le sgrammaticature, e che avevano ancora molta strada da fare per imparare a scrivere correttamente. Sottolineature, cerchi, sbarre, di tutto e di più, con il fine solenne di una didattica che potesse finalmente correggere le storpiature della nostra lingua infantile. Tutto normale, che si sappia: la scienza stessa procede per errori, ed ogni errore è un passo in più verso la verità e la correttezza. Ma che succede quando l’alunno è recidivo?

La foto e il commento del Ministro Crosetto

Nelle ultime ore è comparsa una foto che sta facendo letteralmente il giro del web, e che ha lasciato molti davvero di stucco quando hanno avuto modo di vederla. In bella vista, davanti a tutti, sul treno Frecciarossa dedicato ai 100 anni dell’Aeronautica militare è apparso un errore che non è passato inosservato. O meglio, che non poteva assolutamente passare inosservato ai tanti che hanno cercato di leggere quei caratteri. Di fatto, come mostrato in foto, ecco che sulla livrea del convoglio è stata stampata la scritta “Areonautica militare”, un refuso che non ha mancato di generare scompiglio, ma soprattutto ironia e ilarità sui social, che hanno iniziato a rimbalzare la cosa. Dopo la segnalazione, ecco che Trenitalia si è subito mossa per sostituire la scritta galeotta, ma ormai la cosa era passata e ormai le immagini sono ferme nel tempo. Sulla sgrammaticatura, poi, interrogato da un utente, è intervenuto anche il Ministro Crosetto, il quale su Twitter è stato breve e lapidario: ”No comment”.