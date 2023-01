Troppe interviste (false) su Mihajlovic, la moglie Arianna: ‘Adesso basta, silenzio e rispetto’

La morte di un campione, sul campo così come negli spogliatoi, del calibro di Mihajlovic non poteva non suscitare un enorme clamore mediatico. Ma quando le cose sfuggono di mano, è ovvio che il dolore per una scomparsa così tragica possa incrementare, e unirsi anche alla rabbia. Come è accaduto per sua moglie, Arianna Mihajlovic che, ad un mese dalla scomparsa del marito Sinisa, morto per una leucemia atroce che stava cercando di curare da 3 anni, ha decido di sfogarsi sui social per quello che mediaticamente sta accadendo intorno alla vicenda. Di solito, la donna è sempre molto riservata e impiega Instagram solamente per postare e condividere contenuti che riguardano bei ricordi della sua famiglia, o della sua vita. Ma questa volta è stato diverso: Arianna ha infatti deciso di scrivere per mettere a tacere alcune malelingue che pare abbiano toccato dei tasti emotivi fin troppo delicati. Poi, tra i commenti a supporto del suo sfogo, compare anche quello dell’influencer Chiara Nasti.

L’ultima sfida di Sinisa Mihajlovic: 8 chilometri prima di essere ricoverato, la moglie Arianna era contraria

Il post sfogo su Instagram di Arianna Mihajlovic

Come anticipato, dunque, l’ultimo post comparso su Instagram da parte di Arianna Mihajlovic è abbastanza agguerrito sulla vicenda, la donna ha scritto: ”Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia ….parlano , rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali , senza sapere come sono andate esattamente le cose ! Esigo silenzio e rispetto . Grazie”. A quanto pare, dunque, Arianna non sta facendo a nessun evento in particolare, nessun episodio specifico. Solamente lascia trapelare che di recente c’è stato un commento fuori luogo da parte di qualcuno, che non ha fatto altro che infastidirla, e molto. Tra i diversi commenti a supporto di Arianna, ad un certo punto compare anche quello di Chiara Nasti, la nota influencer italiana, che ha voluto farle sentire la propria vicinanza: ”Gentaglia Ari… lascia perdere. Lasciali parlare”.

Arianna Mihajlovic e il dolore per la scomparsa del marito

Arianna Mihajlovic molto spesso posta su Instagram foto con il marito Sinisa e ricorda i tempi passati trascorsi insieme prima del fatale evento. L’ultima volta che Arianna era apparsa in pubblico, è stato in occasione degli ottavi di finale, la Coppia Italia, in Lazio e Bologna si sfidavano allo Stadio Olimpico di Roma. Il club biancoceleste, proprio in quella occasione, aveva voluto omaggiare il suo ex calciatore e mito.