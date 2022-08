Ubriachi a spasso sull’Aurelia: nei guai 3 persone, sanzioni per oltre 30mila euro

Avevano alzato il gomito ma non intendevano affatto rinunciare a mettersi alla guida. Fortunatamente il loro viaggio è durato poco e i tre sono stati fermati dai Carabinieri.

Guida in stato di abbrezza: i controlli dei Carabinieri

I controlli dei militari sono stati effettuati sulla strada statale Aurelia, in corrispondenza degli svincoli per Ladispoli e Cerenova, del Comune di Cerveteri. Qui i posti di controllo hanno consentito di sorprendere 3 automobilisti alla guida dei propri veicoli in stato di ebbrezza, con punte di tasso alcolemico di 2,84 gr/lt. Ma non finisce qui.

Trovato in possesso di un coltello a serramanico

Una quarta persona è stata invece segnalata all’Autorità Giudiziaria poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo.

Il bilancio dei controlli

Nel complesso, l’attività di contravvenzione svolta nella sola notte di sabato ha consentito di elevare da parte dei Carabinieri verbali al Codice della Strada per oltre 30.000 euro.