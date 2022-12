Ultras della Lazio rispondono ai Måneskin: “Damiano tifi Roma in perizoma, ma vaff…”

Gli Ultras della Lazio non l’hanno presa di certo bene, e la loro risposta è arrivata veloce, diretta e, soprattutto, ben in mostra e alla portata di tutti. Certo, Damiano non aveva giocato proprio in modo pulito durante l’ultima tappa del tour dei Maneskin negli States, quando, a ridosso di una rissa, si era lasciato sfuggire una battuta che aveva sottolineato ancora una volta la sua fedele appartenenza al popolo giallorosso. Il concerto dei Måneskin al Fillmore di Philadelphia era stato un successo, completamente sold out, ma un dettaglio l’aveva rovinato durante l’esibizione: una rissa scoppiata tra i fan che erano raccolti davanti al palco. Damiano, oltre a condannare la violenza, si era però lasciato sfuggire anche qualcos’altro, una volta tornato dietro le quinte. Riguardando quelle immagini dal suo smartphone aveva commentato sul suo profilo Twitter in questo modo: “La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio”.

Måneskin, la rissa furibonda durante il concerto. Damiano: “La cosa peggiore? La maglia della Lazio”

La risposta degli ultras della Lazio ai Måneskin: ”Damiano, Vaff***ulo”

Un colpo basso per i tifosi della Lazio, che hanno iniziato a progettare la loro eclatante risposta al frontman della band italiana più mainstream del momento. I tifosi biancocelesti aveva prontamente commentato la cosa, e anche il club Lazio su Twitter aveva detto la sua: “Sai com’è, siamo fuori di testa ma diversi da loro”. Al tweet, confezionato appositamente dal Social Media Manager della squadra biancoceleste, lo stesso Damiano aveva risposto: “Soprattutto per niente suscettibili, dai che se gioca”. Forse voleva stemperare gli animi, ma di certo non ci è riuscito. Infatti, nella nottata scorsa è apparsa la vera risposta a Damiano da parte degli Ultras della Lazio, con uno striscione che recita a chiare lettere: “Tifo Roma e me ne vanto. Perizoma e tacco alto. Damiano Vaf…o”. Ecco le foto dai profili Instagram e dalle pagine degli Ultras: