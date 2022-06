Valmontone, gratta il tagliando e vince 2 milioni di euro in un colpo

Valmontone. La vincita più alta mai fatta in zona. Un bottino ricco e succulento, dovuto a un trentotto trovato sotto la patina dorata di un biglietto da dieci euro del “Tutto per tutto”.

Proprio in questi giorni il vincitore dovrà portare all’incasso il gratta e vinci in una concessionaria abilitata. Una volta pagate le tasse, pari al venti percento della vincita, avrà a disposizione sul conto corrente 1,6 milioni di euro, mica male no?

Gratta e Vinci da 2 milioni di euro

L’identità del vincitore rappresenta un’incognita che in molti sarebbero davvero curiosi di risolvere. Il fatto è successo nella giornata di sabato scorso al Bar Conte di Valmontone: in quelle ore, c’era un’atmosfera di giubilo e di festa per l’evento inaspettato, piovuto da cielo come un fulmine improvviso.

La vincita più alta in zona

La dea bendata è passata di lì e ha baciato il suo adepto. Come ha sottolineato in un’intervista al Messaggero anche il titolare del bar, Michele Conte: ”Negli anni passati abbiamo sempre assistito a vincite alte, alcune volte cinquantamila, altre settantamila euro. Ma due milioni di euro mai”. Il bar fortunato è ai margini del centro abitato di Valmontone, sulla via Casilina, verso Colleferro, in una zona di passaggio.

L’evento fortunato di sabato 25 giugno

Sabato pomeriggio, 25 giugno, verso le 17.30, nel locale su via Casilina, ai margini del centro urbano della cittadina a sud di Roma, non c’era molta gente, l’atmosfera era quieta e sonnecchiante. Una donna aveva appena comprato un biglietto. Subito dopo è toccato a un uomo.

Ha scelto un tagliando, l’ha pagato e poi l’ha subito grattato. Infine, ha alzato lo sguardo e si è rivolto a Michele, il titolare: ”Controlla se i miei occhi hanno visto bene”. A quel punto anche Michele non ha trattenuto la gioia, ed è esploso in una gran festa per il vincitore, anche lui incredulo per diversi minuti.