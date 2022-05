The Band, chi ha vinto il talent show? Nome del gruppo vincitore, classifica dopo la finale di venerdì 20 maggio 2022

The Band, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti è stato davvero un successo. E il percorso dei gruppi, quelli che si sono messi in gioco, è giunto al capolinea: chi ha vinto? Quale band musicale ha trionfato in questa primissima, e sicuramente non ultima visto il boom di ascolti, edizione?

Quale band ha vinto il programma su Rai 1 di Carlo Conti

Le band in gara, quelle arrivate fino in finale sono:

Giusy Ferreri – Cherry Bombs

Irene Grandi – N’Ice Cream

Dolcenera – Anxia Lytics

Federico Zampaglione – JF Band

Marco Masini – Mons

Francesco Sarcina – Living Dolls

Rocco Tanica – Achtung Babies

Enrico Nigiotti – Isoladellerose.

La penultima è stata vinta dalle Cherry Bombs, che hanno interpretato Beautiful di Christina Aguilera. Al secondo posto, a pari punti, Isoladellerose e JF Band. Chi vincerà l’edizione di The Band?

La classifica finale

The Band, come anticipato, è stato davvero un successo. I gruppi musicali, gli 8 in gara, si sono messi alla prova e hanno dimostrato a tutti di avere grande talento, settimana dopo settimana. Solo una band, però, vincerà: chi avrà questo privilegio?