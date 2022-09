Vanessa Incontrada parla di Giorgia Meloni: ‘Mi fa paura, non amo la sua politica’

Le elezioni politiche si avvicinano, la campagna elettorale prosegue, ma non mancano di certo i ‘battibecchi’. E sempre più spesso, a finire nel mirino delle polemiche è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che con le sue dichiarazioni si sta creando sempre più ‘nemiche’, anche e soprattutto nel mondo dello spettacolo. A parlare di lei, ultima in ordine di tempo, Vanessa Incontrada, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha messo nero su bianco il suo pensiero.

Cosa ha detto Vanessa Incontrada su Giorgia Meloni

Non ha usato mezzi termini Vanessa Incontrada, che ha dichiarato: ‘A me Giorgia Meloni fa paura’. A terrorizzare l’attrice, che presto rivedremo nei panni di Fosca Innocenti su Canale 5, la politica della leader di Fratelli d’Italia: “Non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920”. Poi l’attrice ha ha parlato di temi delicati: ‘Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi, come l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna, dovremmo essere già avanti. E invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.

Quando inizia Fosca Innocenti 2?

Presto rivedremo Vanessa Incontrada in televisione, su Canale 5, ancora una volta nei panni di Fosca Innocenti. Le riprese della seconda stagione sono iniziate lo scorso maggio e, probabilmente, gli episodi verranno tramessi nella prima metà del 2023. Una data ufficiale ancora non c’è e bisognerà aspettare!