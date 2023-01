Velletri, annullato il concerto di Daniele De Martino: ecco perché

Annullato il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino previsto a Velletri il 15 gennaio prossimo. Il cantante si sarebbe dovuto esibire presso il ristorante “L’Uliveto”, in via dei Fienili. A sollevare la questione, chiedendo la cancellazione dell’evento, Attilio Patitucci, segretario generale del Silp Cgil Roma e Lazio. ‘Riteniamo inaccettabile la presenza a Velletri, città dove un parco pubblico è intitolato al poliziotto Matteo Demenego, medaglio d’oro al valor civile, del cantante neomelodico Daniele De Martino che nelle sue canzoni, chiamiamole così, dileggia i collaboratori di giustizia e le forze dell’ordine’, queste le sue parole.

I motivi dell’annullamento del concerto di De Martino

De Martino è molto seguito sui social — 600mila i follower su Facebook, 400mila quelli su Instagram e più di 155mila i brani scaricati su Spotify — e domenica 15 gennaio si sarebbe esibito all’ora di pranzo nel sopracitato locale dove, ovviamente, era già partita la prenotazione dei posti a sedere. “Nulla di diverso da un concerto pubblico, come quello dello scorso anno ad Artena che il prefetto di Roma ha giustamente annullato per evitare non solo problemi di ordine pubblico, ma anche strumentalizzazioni legate alla vicenda dei fratelli Bianchi — spiega Patitucci che poi aggiunge: “la questura di Palermo lo ha sanzionato con un avviso orale ricordando che le sue canzoni presentano gravi espressioni visive e verbali che implicano un’istigazione alle violenza, un’esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata, un’accettazione e condivisione di comportamenti e azioni contrari ai valori morali della società civile e lesive delle istituzioni dello Stato“.

Le parole del sindaco

I nodi erano venuti al pettine già martedì sera dopo un incontro tra i proprietari del locale, la questura e l’amministrazione comunale di Velletri e il problema era stato risolto proprio con la cancellazione dell’evento. ‘So che i proprietari del locale erano molto amareggiati per questa situazione che certamente non ha fatto loro piacere’, afferma il sindaco della città Orlando Pocci che poi aggiunge: ‘Probabilmente, come il sottoscritto, non conoscevano bene il soggetto e non sapevano delle problematiche legate alla sua figura’.