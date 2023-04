Weekend a Roma, cosa fare sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: tutti gli eventi in programma, mostre e concerti

Il weekend a Roma è sempre una scoperta continua: non solamente le grandi opere d’arte disseminate per tutta la città e che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, ma anche i tanti eventi in programma, che non finiscono mai, e anzi, si rigenerano di settimana in settimana, con tante nuove proposte di intrattenimento per il vostro tempo libero. Avete già dei programmi? Oppure non sapete cosa fare? Niente paura, noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo deciso di fare una bella rassegna per voi, in modo da aiutarvi a prendere la decisione giusta! Continuate a leggere l’articolo.

Eventi Roma, “Piacere Etrusco”. Il programma del weekend

Weekend a Roma: tutti gli eventi per sabato 15 e domenica 16 aprile

Insomma, la Primavera è finalmente entrata a pieno regime, anche se alcune giornata trascorse fanno pensare decisamente il contrario. Ma le temperature sono finalmente in rialzo, e questo lo percepiamo ogni giorno che passa. Le giornate, inoltre, si allungano visibilmente, ed è un piacere aspettare il giorno che muore per le strade della Capitale, magari in compagnia di qualche bell’evento. Ecco allora tutte le opportunità per questo weekend a Roma, e tutte le opportunità di svago e divertimento per sabato 15 e domenica 16 aprile 2023. Nel dettaglio alcuni eventi segnalati anche dal portale Oggiroma.it.

Dipingere sui muri: la street art ad Ostiense

Chi lo ha detto che non si dipinge sui muri? Un evento importante nel quartiere, dedicato soprattutto ai bambini: una vera e propria visita guidata con la quale si vuole avvicinare i più piccoli alla Street Art, al suo valore sociale, farne scoprire la nascita e le motivazioni, nonché il suo grande contributo nella valorizzazione di molte zone urbanistiche.

Dettagli evento

L’inizio della visita guidata è prevista per le ore 10:30 di sabato 15 aprile

L’età consigliata per partecipare è dai 5 ai 12 anni. Nella prenotazione si prega di specificare il numero dei bimbi che parteciperà e il numero degli accompagnatori.

Contributo: 10€ a bambino, gratuito per gli accompagnatori (max 2 per ciascun bambino).

I bambini fino ai 4 anni sono accettati solo se accompagnano un fratellino più grande e hanno diritto al biglietto gratuito.

Appuntamento: piazza del Gazometro, almeno 20 min prima dell’inizio della visita.

Per Prenotare: info@esperide.it oppure 3394750696 – 3498926716

Festival dell’Oriente a Roma 2023: ecco quando, dove e tutti gli eventi in programma

Il Jazz di Gianni Oddi Quartet e la danza di Cornelia company

Un evento musicale di grande importanza, a cui gli appassionati non possono di certo mancare. Un appuntamento musicale previsto al Teatro del Lido sabato 15 aprile (ore 21) con Gianni Oddi Quartet per una serata dedicata ai 4 GRANDI COMPOSITORI dell’ORTOPHONIC. Il jazz è al centro di questo importante evento che vuole celebrare le iconiche colonne sonore del leggendario studio Ortophonic.

Dettagli dell’evento previsto per sabato 15

TEATRO DEL LIDO DI OSTIA

OLTRE IL MARE

OLTRE IL MARE Sabato 15 aprile 2023 (ore 21) • musica

Gianni Oddi Quartet

I luoghi de “Il Piacere”: così visse Roma Gabriele D’Annunzio

Un giro intorno ai luoghi de ”Il Piacere”, il grande romanzo dell’esteta ed edonista Gabriele D’Annunzio, alla scoperta di tutte le tappe vissute proprio dal suo protagonista, Andrea Sperelli, un animo tormentano alla continua ricerca di quelle passioni travolgenti che solamente la città di Roma può donare ai suoi avventori.

Dettagli dell’evento

Appuntamento: Largo Sant’Andrea della Valle, fontana, ore 14.45

Termine tour: Palazzo Zuccari

Durata tour: due ore circa

Barriere architettoniche: parziali (scalinata Trinità dei Monti)

Amici a 4 zampe: benvenuti!

Contributo partecipativo all inclusive (visita guidata e microfonaggio, se necessario): € 10,00; under25 € 8,00; under18 e repliche: gratis, se accompagnati da un pagante (auricolare su richiesta € 2,00)

Modalità di pagamento: contanti in loco

Caravaggio e Annibale Carracci

La bellissima ed affascinante chiesa di Santa Maria del Popolo fu concepita originariamente come una sorta di piccola cappella, nell’ormai lontanissimo 1099, per volere di papa Pasquale II. Nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata, e molti furono gli artisti di spicco che vi lavorarono. La sua fama si lega senza dubbio però ai nomi di Caravaggio e di Annibale Caracci: per domenica 16 aprile 2023 è previsto un tour alla scoperta di questa grande storia.

Dettagli per l’evento di domenica 16 aprile

Ore 10:30

Prenotazione obbligatoria

APPUNTAMENTO: davanti all’ingresso della chiesa su piazza del Popolo 12, un quarto d’ora prima.

Contributo: 10€ (soci), 14€ (ospiti occasionali), 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap).

Cimitero acattolico: le vite, le follie, gli amori, la grande storia

Le storie, le vite, gli amori, le gesta e il ricordo indelebile di coloro che oggi riposano all’ombra del Cimitero acattolico di Roma. Un tour affascinante e misterioso, suggestivo e inedito, previsto proprio questa domenica 16 aprile 2023. Ecco i dettagli.

Dettagli dell’evento