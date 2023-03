Weekend a Roma, cosa fare sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: tutti gli eventi in programma

Il weekend a Roma è sempre un’esperienza indimenticabile, non solamente per le tante bellezze a cielo aperto che la Capitale è in grado di offrire ai suoi cittadini, che non si stancano mai di apprezzarle, perché inconsumabili, ma anche per i tanti eventi, occasioni ed appuntamenti in grado di stimolare sempre la nostra fantasia.

Weekend a Roma: gli eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 marzo

C’è davvero tanto da poter fare, soprattutto ora che la Primavera sta per entrare a regime, con le giornate soleggiate della bella stagione. Il periodo migliore per vivere appieno la città: le giornate si allungano e le temperature si innalzano, consentendo anche di godersi al meglio tutto quello che il territorio ha da offrire. Vediamo, allora, cosa c’è in programma per sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Giornate FAI di Primavera: 31esima edizione

Per le giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo prossime, sono in programma le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 31a edizione. Due giornate dedicate completamente ai luoghi più interessanti e suggestivi, con itinerari a tema che si svilupperanno tra arte, natura, storia e tradizioni. Tra questi, anche Villa Bonaparte, sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede dal 1950.

Cosa vedere durante le Giornate FAI di Primavera?

Il Palazzo della Radio è uno dei più conosciuti e caratteristici del quartiere della Vittoria, riconoscibile per la sua facciata bugnata con bassorilievi e mascheroni. Ma non è l’unico luogo incantevole previsto dagli itinerari. Un altro luogo imperdibile è certamente la Caserma Giacomo D’Acqua, oggi sede del Comando Legione Carabinieri Lazio. E poi, ancora, per fare solamente un altro esempio la Villa Lubin, nei pressi di Piazza del Popolo ed immersa nel verde di Villa Borghese. Siete pronti?

Musei Vaticani gratis a Roma

Come non menzionare i grandiosi Musei Vaticani di Roma, completamente gratuiti per l’ultima domenica del mese. L’accesso è possibile a partire dalle ore 9.00 e fino alle 14.00, con l’ultimo ingresso previsto per le 12.30. Per questa occasione, davvero speciale, non è prevista nessuna prenotazione online. Tuttavia, per coloro che lo vorranno, sarà possibile prenotare, a pagamento, una visita guidata che include la Pinacoteca, il Museo Pio Clementino, le Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e degli Arazzi, le Stanze di Raffaello e, ovviamente, la meravigliosa Cappella Sistina.

“Michelangelo Pistoletto. Infinity” al Chiostro del Bramante

Una mostra assolutamente da non perdere, quella prevista al Chiostro del Bramante e dal titolo che sembra tutto un progetto: “Michelangelo Pistoletto. INFINITY”. Un bellissimo ed affascinante percorso narrativo attraverso cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Tutti i grandi progetti curati nel dettaglio da Danilo Eccher e prodotti da DART – Chiostro del Bramante. Un’esperienza unica, attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933).

A piazza Ragusa vi aspetta il Vintage Market

Cambiamo completamente topi, per variare. Per le giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 ci sarà anche il Vintage Market, che ritorna all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa. Siamo già al secondo evento per questo anno 2023, con 180 espositori, 5 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e tutto il resto, traartigianato, artisti e illustratori, vintage, handmade, home decor, design e non solo.

I Maneskin in concerto a Roma

Pensavate che li avessimo dimenticati? E invece no! Per le giornate di venerdì 24 e sabato 25 marzo i Maneskin tornano nella loro Roma, e con stile: l’occasione è data dal Loud Kids Tour, per il quale saranno presenti con ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa. Ci aspettano 2 ore di rock intenso all’italiana, moderno e accattivante, come solo loro sanno fare. Uno spettacolo potente e trascinante con tutti i brani di grande successo della band più forte del momento.