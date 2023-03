Weekend a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: gli eventi in programma

Cosa fare nel weekend a Roma? Il fine settimana è alle porte e con l’arrivo della primavera le giornate sono più calde e luminose. Perché non approfittarne per fare qualcosa di speciale sabato e domenica? Il 19 marzo sarà anche la festa del papà e nella Capitale sono previsti numerosi eventi per l’occasione. Ecco cosa fare questo weekend a Roma.

Cosa fare sabato 18 e domenica 19 marzo a Roma

Questo fine settimana si preannuncia molto soleggiato e apre le porte alla primavera, di cui già vediamo i risultati negli alberi in fiore e nelle giornate sempre più lunghe. Roma è sempre ricchissima di eventi nel fine settimana, ma anche una bellissima passeggiata nel verde in uno dei parchi della città può essere una buona idea. Sono particolarmente consigliati Il parco degli Acquedotti, il parco dell’Appia Antica, il Giardino di Villa Borghese, il parco di Villa Ada e il Giardino degli Eucalipti, che è molto suggestivo.

Le mostre in corso

In questo periodo la Capitale è ricchissima di mostre in corso nei grandi musei nazionali e in piccole gallerie sparse nel centro città. Il fine settimana può essere anche un buon momento per andare al cinema a vedere uno dei film che ha vinto l’oscar, come “The Whale”, che ha vinto come miglior attore protagonista, oppure “Everything Everywhere Alla at once” che ha vinto ben 7 premi. Tra cinema, teatro e mostre c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Vi aiutiamo con alcune idee:

Il Vivaio Garden House ospita la mostra delle orchidee dalle 8.30 alle 18.30

Il Chiostro del Bramante ospita la mostra Michelangelo Pistoletto. Infinity, con 50 opere e 4 installazioni contemporanee inedita. Il sito è aperto fino alle 21 anche sabato e domenica.

Rosso20sette arte contemporanea ospita “Laika-Art is (not) a game”, una mostra della street artist italiana Laika.

Presso l’Accademia Nazionale di San Luca a Palazzo Carpegna c’è la mostra di Canova, dal martedì al sabato dalle 10 alle 17.30 con ingresso gratuito.

Presso il MAXXI è in corso la mostra “Bob Dylan Retrospectrum”, per ripercorrere la vita e il successo del musicista. Il biglietto intero costa di 13 euro, ridotto 11.

Sono gli ultimi giorni utili per visitare a Palazzo Bonaparte la mostra dei 50 quadri tra i più famosi di Vincent Van Gogh.

Tutti i concerti e gli eventi in programma

Non soltanto Arte, a Roma sono previsti moltissimi eventi durante questo weekend, anche perché domani, venerdì 17 marzo, sarà San Patrizio e domenica sarà la festa del papà. Per queste ragioni l’offerta di svago e divertimento è più ampia del solito e può soddisfare i gusti di tutti, grandi e piccini.