Dj Jad degli Articolo 31 a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, moglie, Instagram

Sanremo 2023 non si smentisce mai. E dopo la prima serata andata in onda ieri, martedì 7 febbraio 2023, gli ascolti sono solamente destinati a salire. Amadeus ha lavorato bene, e grazie alla sua spalla, Morandi, e alla regina dei social, Chiara Ferragni, ecco che la puntata ha avuto dei numeri impressionanti. Questa sera, poi, ci sarà spazio per gli altri cantanti rimanenti che si alterneranno sul Palco dell’Ariston, tra questi anche Dj Jad degli Articolo 31 che farà la sua comparsa. Se non sapete chi è o volete scoprire qualche dettaglio della sua carriera, continuate a leggere l’articolo!

Sanremo 2023, Bassetti su Blanco: “Esame tossicologico. Che schifo il suo spettacolo”

Chi è DJ Jad degli Articolo 31

In un certo senso, DJ Jad ha impresso per sempre il suo nome nella storia della musica italiana nel genere Hip Hop, realizzando il suo sogno. Di fatto, insieme all’inimitabile J-Ax ha formato i mitici Articolo 31, uno dei gruppi anni ’90 di maggior successo in Italia. Tuttavia, è doveroso dirlo, DJ Jad è molto di più che un semplice gregario di J-Ax. All’anagrafe è Vito Luca Perrini, l’artista nasce a Bollate, in provincia di Milano, il 27 dicembre 1966 sotto il segno del Capricorno. Sin dalla più tenera età si appassiona tantissimo alla musica rap, nascente un po’ in tutto il mondo, e ne segue con furore le vicenda americane.

L’esordio con J-Ax nel 1992

Il suo sogno lo inizia a realizzare quando forma con J-Ax gli Articolo 31, tra i primi artisti nel nostro Paese a creare un disco hip hop in italiano. Il primo grande singolo duo rampante compare nel 1992 e s’intitola Sei quello che sei. Il lavoro lo coinvolge, e così l’anno successivo esce Messa di Vespiri, disco che contiene una delle hit più famose: ”Ohi Maria”. Il successo è garantito, e si ripete anche nel 1996 con l’album Così com’è. Con l’inizio del nuovo millennio, i suoi lavori sono già tormentoni, e si assiste ad una vera e propria svolta pop rock che però non viene apprezzato dai fan di vecchia data. Da quel momento in poi, è già un idolo.

Collaborazioni e ultima reunion

Varie le sue collaborazioni anche con Fabrizio Moro e Jarabedepalo nel brano Non è una canzone, che verrà poi presentato sul palco del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, DJ Jad è ritornato ad accompagnare J-Ax, dando vita a unagrande reunion degli Articolo 31 che ha fatto la felicità di tutti i loro fan che la aspettavano da tempo.

Instagram e social

Su Instagram DJ Jad ha un account da decine di migliaia di follower, dove condivide tantissimi contenuti molto apprezzati dalla sua community.