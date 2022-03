Doppio incidente sulla Colombo, traffico in tilt da oltre un’ora: ferita una persona

Mattinata da incubo sulla Cristoforo Colombo per i pendolari a causa di un doppio incidente. Il primo, risolto, senza feriti, ha provocato la chiusura momentanea della strada all’altezza di Via del Canale della Lingua. Il secondo, ancora in corso, sta bloccando l’arteria in corrispondenza di Mezzocammino, prima degli svincoli per il GRA.

Ferita una persona nell’incidente sulla Colombo in direzione Roma

Per questo secondo sinistro, che ha coinvolto una Toyota Yaris, l’intervento degli operatori è ancora in corso. Nell’incidente, stando alle prime informazioni disponibili, è rimasta ferita una persona, fortunatamente in modo non grave (refertata in codice verde in Ospedale). Sul posto è presente un’ambulanza e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale.

La situazione del traffico

Al momento la Cristoforo Colombo è completamente bloccata in direzione Roma. Code si registrano fino al semaforo di Casal Palocco. E’ consigliato pertanto l’utilizzo di strade alternative per chi deve recarsi nella Capitale. Risolto invece l’episodio che sempre stamattina aveva mandato in tilt il traffico sul GRA causando altri incolonnamenti e ritardi per i pendolari.

Foto di repertorio