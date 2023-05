Edwige Fenech, chi è l’attrice: età, carriera, oggi, film, figlio, marito, nuovo film, foto

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In su Rai 1 con la compagnia di Mara Venier. Oggi in studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra questi anche la celebre attrice Edwige Fenech. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Edwige Fenech: età e carriera

Edwige Fenech è nata il 24 dicembre 1948 a Bona, in una città a est dell’Algeria, ad oggi ha 75 anni. La mamma è italiana e il papà maltese. Dopo i primi anni passati in Algeria, si trasferisce in Italia con la famiglia. La sua bellezza è evidente e viene ingaggiata da giovanissima come modella e velina. Il regista Marino Laurenti è il primo a credere fortemente in lei e le dà il primo ruolo nel mondo del cinema che segnerà il suo debutto. Il primo film in cui recita è “Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tatuata”.

La carriera come attrice

Dopo il primo film d’esordio inizierà a recitare in molti film e avrà il ruolo di “Bambolona” o “Bomba sexy”. Ruolo che rimarrà addosso per tutta la vita. Edwige Fenech è stata la sex symbol nell’immaginario popolare per oltre due decenni. Lei ha sempre confessato che non le è mai dispiaciuto rivestire questo ruolo. Nel 1982 ha iniziato a dedicarsi al piccolo schermo e alla conduzione di programmi come Domenica In e Sanremo. Dal 1985 si lancia nel mondo del teatro e della monda, fondando una sua linea di abbigliamento. Con suo figlio Edwin ha fondato una casa di produzione cinematografica.

Ultimo film

Edwige ha recitato in tantissimi film nel corso della sua carriera. L’ultimo è di quest’anno, 2023 e vede la regia di Pupi Avati. Il film è “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” e l’attrice è stata felicissima di parteciparvi, dato che erano oltre dieci anni che non appariva sullo schermo del cinema. Alcuni degli ultimi film in cui ha recitato sono:

Io e Caterina, regia di Alberto Sordi (1980)

Il ficcanaso, regia di Bruno Corbucci (1980)

Asso, regia di Castellano e Pipolo (1981)

La poliziotta a New York, regia di Michele Massimo Tarantini (1981)

Il paramedico, regia di Sergio Nasca (1982)

Sballato, gasato, completamente fuso, regia di Steno (1982)

Vacanze in America, regia di Carlo Vanzina (1984)

Un delitto poco comune, regia di Ruggero Deodato (1988)

Il fratello minore, regia di Stefano Gigli (2000)

Hostel: Part II, regia di Eli Roth (2007)

Vita privata: marito, figlio

Edwige ha avuto due grandi amori nella sua vita: il regista Luciano Martino, con cui ha condiviso una storia d’amore lunga 11 anni e Luca Cordero di Montezemolo, che ha amato per ben 18 anni. Ha avuto una relazione anche con Fabio Testi per 3 anni. Ha avuto un figlio di nome Edwin nel 1971, ma non ha mai rivelato l’identità del padre.