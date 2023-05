Elezioni Pomezia 2023, Eleonora Napolitano: “Liberare Pomezia dal traffico con nuove strade, sostegno a mobilità sostenibile e trasporto pubblico ”

Traffico a Pomezia, mai come in questi ultimi anni il tema è diventato particolarmente pressante per la città. Via dei Castelli Romani, ma anche la Via del Mare, per non parlare della direttrice Torvaianica Pomezia negli orari di ingresso a scuola, tutte strade (ma sono solo alcuni esempi) che quotidianamente finiscono nella morsa degli incolonnamenti. Quella della viabilità, anche in virtù delle poche (reali) alternative di trasporto pubblico, rappresenta una delle maggiori criticità del territorio alla quale, purtroppo, nel tempo non sono state predisposte misure adeguate. Ne parliamo con la candidata a Sindaca alle elezioni comunali di Pomezia per il centrosinistra Eleonora Napolitano.

Traffico a Pomezia, le proposte della candidata alle Comunali 2023 di Pomezia Eleonora di Napolitana

“I cittadini di Pomezia si stanno ormai rassegnando a vivere bloccati nel traffico. Per fare pochi chilometri all’interno della nostra città, siamo tutti costretti a sottrarre tempo prezioso alle nostre vite. È una questione urgente e non più rinviabile che va affrontata con serietà e lungimiranza. E noi ci lavoreremo dal primo giorno della nostra amministrazione perché ne vale della qualità della vita di tutti noi”, lo dichiara Eleonora Napolitano, candidata sindaca del centrosinistra che aggiunge: “ecco perché pensiamo a 3 proposte chiare e semplici: investire in infrastrutture con nuove strade che decongestionino il traffico urbano; incentivare la mobilità alternativa, pedonale e ciclabile, in estrema sicurezza per i cittadini; rafforzare il trasporto pubblico locale. Migliorare la qualità della vita dei cittadini di Pomezia passa anche da queste scelte”, conclude Eleonora Napolitano.

