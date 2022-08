Elisa Anzaldo e la battuta su Giorgia Meloni: la giornalista ‘assente’ dal TG1, ecco perché

Elisa Anzaldo è stata sostituita da due colleghi dopo aver fatto una battuta su Giorgia Meloni. La giornalista aveva risposto a una frase ironica del co-direttore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, ma a quanto pare potrebbe esserle costato il posto.

Leggi anche: Elisa Anzaldo: chi è, età, vita privata e curiosità sulla nuova conduttrice del TG1

La battuta sulla Meloni al Tg1

Anzaldo ha risposto in diretta a una battuta di Barbano, che aveva detto: “se peccato c’è stato, in questo caso non sarebbe il peggiore di Giorgia Meloni”. La conduttrice televisiva ha risposto: “Ce ne sono stati molti altri”. Da quel momento in poi, il centrodestra è insorto contro la giornalista, minacciando un esposto all’Agcom e movimentando una tempesta politica contro il Tg1.

La sostituzione di Elisa Anzaldo

Nel tardo pomeriggio del 3 agosto Elisa Anzaldo si è scusata, poco dopo dopo la battuta, ma non sembra essere bastato: già dal giorno dopo infatti la giornalista non è più nell’edizione mattutina del Tg1 di Monica Maggioni. Una sostituzione da parte di un suo collega che risulta anomala, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulle ragioni della mancanza della Anzaldo.